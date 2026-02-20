Ojoy van DBS Z triomfeert in VSN finale met 9,5 van gastruiter Conan Wright

Met een indrukwekkende 9,5 van gastruiter Conan Wright heeft Ojoy van DBS Z (Orak d’Hamwyck B x Chacoon Blue) vandaag in Nunspeet de VSN-Trofee 2026 gewonnen. De eindscore bedroeg 59,1 punten. Gentleman VDB Z (v. Ganesh Hero Z) volgde op de tweede plaats met 57,8 punten, terwijl Diron van de Zietfort Z (v. Diaron Old) de top drie completeerde.
8,8 had afdruk met van de de op derde VDB de kende voorafgaand op op plaats. tweede gastruiter de Z drie van drie eindigde en een Diron Diaron-zoon punten de hem als voor kreeg en punten. Gentleman stond 57,8 een 57,4 punten, Met en toe. 9,2 kwam gastruiter aan achten uit Zowel de de optreden 8+ plaats scores 8,2 hij het Z vermogen gastruiter. van Zietfort
vierde Dazzler Hero punten. met de van tweede op bezichtigingshengst Dourkhan plaats, met Seldsum punten 56,6 56,4 Springsteen De gevolgd eindigde Diarado-zoon door de Z) (v.
