Ojoy van DBS Z triomfeert in VSN finale met 9,5 van gastruiter Conan Wright

Petra Trommelen
Ojoy van DBS Z wint VSN finale 2026. Foto: Wilma Frentz
Door Petra Trommelen

Met een indrukwekkende 9,5 van gastruiter Conan Wright heeft Ojoy van DBS Z (Orak d’Hamwyck B x Chacoon Blue) vandaag in Nunspeet de VSN-Trofee 2026 gewonnen. De eindscore bedroeg 59,1 punten. Gentleman VDB Z (v. Ganesh Hero Z) volgde op de tweede plaats met 57,8 punten, terwijl Diron van de Zietfort Z (v. Diaron Old) de top drie completeerde.


