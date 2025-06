Piet Raijmakers Jr. op herhaling; ook winst in finale Hendrix competitie zesjarigen

Piet Raijmakers Jr. is op dreef vandaag. Nadat hij vandaag ook al de finale van de Hendrix competitie bij de vijfjarigen op zijn naam schreef, herhaalde hij dat kunstje zojuist opnieuw bij de zesjarigen. Raijmakers stuurde Offield Van Schijndel (v. Diamant de Semilly) foutloos rond in de barrage en noteerde met 32.65 seconden de snelste tijd.

Raijmakers bleef hiermee ruim een seconde voor op Nicole Caris met Off the road (v. Comme il Faut). Caris stuurde de merrie rond in een tijd van 33.83 seconden. Jan Vanalken werd derde met Tonic van ’t Ruytershof (v. Tangelo van de Zuuthoeve). De Belg klokte een tijd van 36.95 seconden.

Piet Raijmakers Jr. nog een keer in top-5

Piet Raijmakers Jr. behaalde nog een top klassering met de AES-goedgekeurde hengst Officer RS. Hij stuurde de Diarado-nakomeling foutloos rond in 38.56 seconden, waarmee het duo vierde werd. Marek Maitala maakte de top-5 compleet met Osimo Baita (v. Carrera VDL).

Uitslag

