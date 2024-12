Porella TS en Orlando N winnen finale GMB Competitie

Na de competitiewedstrijden werd vandaag in Vragender de finale van de GMB Competitie verreden. Bij de vierjarigen ging de overwinning naar Porella TS (Poker de Mariposa x Air Jordan Z) met Fabienne Lichtervoorde Cats. Beste vijfjarige was de door Tessa Delger gereden Orlando N (Balou du Rouet x Chin Chin).

De door M.A. ter Schure gefokte Porella TS sprong onder de stalamazone van Team Nijhof in de tweede ronde nog beter dan in de eerste. De keuze was voor de vakjury, bestaande uit Hendrik-Jan Schuttert en Peter Olthof dan ook niet moeilijk. Dit was het beste paard in de finale voor vierjarigen. Super voorgesteld en met veel balans in de galop, sprong Porella TS met speels gemak naar de finish. Dit leverde in de tweede omloop een 8,8 voor techniek en vermogen op en een 8,0 voor het gaan tussen de hindernissen.

Purple en Purpel

Purple Rain, de beste over alle selecties, kreeg onder Ashley Spiel-te Wierik 3/10e minder voor beide onderdelen en bezette de tweede plaats. Purple Rain stamt af van Carrera VDL x Zavall VDL en zag het levenslicht bij H.P. Cazemier uit Bunne. Op de derde plaats volgde de door Manon Damhuis gereden Purpel Rain – S (Emerald van ’t Ruytershof x Zirocco Blue VDL), gefokt door G. Smid uit Denekamp.

Orlando wint vijfjarigen

De vijfjarigen sprongen de hele competitie al goed en deden dit ook in de finale. Maar liefst 10 van de 30 finalisten wisten het pittige basisparcours foutloos af te leggen. In de barrage sprong Tessa Delger met de door J.C.H. Nuyens uit Schinnen gefokte Orlando N naar de winst.

Believe ES Z en Oxana

De winnaars waren meer dan een halve seconde sneller dan de door Egbert Schep gefokte Believe ES Z (Brunetti Z x Kannan) met Jessie Wiefferink. Derde werd Oxana met routinier Jan Diepman. Oxana is gefokt door G.J. Jacobs uit Welsum en stamt af Highway TN uit een Vingino-merrie.

Uitslag vierjarigen

Uitslag vijfjarigen