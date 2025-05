Rising Aranix op herhaling in Stal Hendrix-competitie

Op de eerste dag van JPM International in Kessel kwam de nieuwe generaties springpaarden in de Stal Hendrix-competitie in de baan. Bij de vierjarigen ging de KWPN-goedgekeurde hengst Rising Aranix (v. Aganix du Seigneur) knap op herhaling, door met tweemaal een 9 de zege op te eisen. Bij de vijf- en zesjarigen gingen de overwinningen naar Uricana Grace Z (v. Uricas vd Kattevennen) en Off the Road (v. Comme il faut).

De beoordeling van de vierjarigen lag in handen van Eric van der Vleuten Jr. en Peter van der Kallen. Zij waren duidelijk positief te spreken over de groep in het algemeen. “Allereerst is het een prachtige entourage hier in Kessel en we hebben zeker een stel duidelijk bovengemiddelde springpaarden aan het werk gezien”, vertelt Eric van der Vleuten Jr. “Een aantal paarden was nog wat aan de groene kant maar over het algemeen werden de paarden goed voorgesteld. Zeker de eerste tien paarden lieten veel kwaliteit en potentie zien. Daarnaast is het goed om te zien dat er nog altijd onverminderd veel animo is voor deze competitie.”

Rising Aranix op herhaling

Met een 9 voor zowel het springen als het gaan tussen de hindernissen, pakte Kristian Houwen zijn tweede overwinning met de KWPN-goedgekeurde hengst Rising Aranix. Met deze door Rising Stud gefokte voshengst gaat hij daarmee vanzelfsprekend aan de leiding in het tussenklassement na twee van de vijf selectiewedstrijden, waarvan de beste drie meetellend zijn richting finale.

Rio de Janeiro GP

Ook een sterke indruk maakte de Pegase van ’t Ruytershof-zoon Rio de Janeiro GP (fokker Gertjan van de Pol), die onder mede-eigenaresse Jenny Johansson een 9 en een 8,2 verdiende. Na een derde plaats in de eerste wedstrijd, werden zij nu tweede.

VDL Groep Rosalyn en Etronville PL Z

Ook de Emerald van ’t Ruytershof-dochter VDL Groep Rosalyn (fokker Stoeterij Duyselshof) kreeg een 9 voor het springen, en stelde daar onder Natalia Majchrowicz een 7,1 voor het gaan tussen de hindernissen tegenover. Goed voor de gedeeld derde plaats, samen met de 8.3/8.5 scorende Etronville PL Z (v. Ermitage Kalone, fokker Peter Leenen) onder Alice Lazzarini. Laatstgenoemde staat daarmee momenteel tweede in het tussenklassement.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen kwamen de beste twee duo’s van de eerste wedstrijd opnieuw sterk voor de dag. Na een tweede plaats in Koningsbosch, ging de overwinning nu naar Uricana Grace Z (v. Uricas van de Kattevennen) onder Britt Driessen. Met de door haar vader John Driessen gefokte merrie verwees Britt de winnaar van vorige keer, Caprice Z (v. Columbus Z) onder Nadine Janssen, naar de tweede plaats. Playtime H.V. (v. Tangelo van de Zuuthoeve, fokker Harrie Vaessen) klom onder Elisa Vaessen dankzij een derde plaats in Kessel op naar de derde plaats in het tussenklassement. Van de 95 vijfjarigen bleven er 51 geheel foutloos in het tweefasenparcours.

Zesjarigen

Bij de zesjarigen lukte dat 26 van de 74 combinaties en pakte Off The Road (v. Comme il faut, fokker Stal Peters) de overwinning onder Nicole Caris. Zij werden op de hielen gezeten door Dia-Mood Z (v. Dominator Z) onder de in goede vorm verkerende Britt Driessen en de vermogende Diamant de Semilly-dochter Davina onder Emile Tacken. Laatstgenoemde gaat in het tussenklassement aan de leiding, gevolgd door Off The Road en de KWPN-goedgekeurde hengst On and On MB (v. Baltic VDL) onder Rob Heijligers. De Stal Hendrix-competitie vervolgt op dinsdag 27 mei in Asten.

Uitslag

Bron: Persbericht