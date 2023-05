Skye Morssinkhof slaat dubbelslag in Compiègne en wint ook CSIYH1-finale

Skye Morssinkhof heeft in de zevenjarige Qoachella (v. Mosito van het Hellehof) een heel fijn paard voor de toekomst gevonden. Gisteren won de combinatie al met overmacht de CSIYH1* rubriek over een hoogte van 1,35m en vandaag wonnen ze ook de finale voor zes- en zevenjarige springpaarden.

Morssinkhof wist de finale te winnen door Qoachella ruim drie seconden sneller dan de nummer twee naar de finish te sturen. De merrie is razendsnel en spring altijd scherp van de paal af en dat resulteerde vandaag in de tweede overwinning op CSI2* Compiègne. De geklokte tijd van 70.21 seconden was ruimschoots genoeg om de finale te winnen.

Tony Hanquinquant volgde op de tweede plaats in het verder door Fransen gedomineerde deelnemersveld. De Fransman reed Gloria Cot Chat (v. Contendro) in 73.76 seconden naar het zilver. De derde plaats was voor Bernard Briand Chevalier die Genius de Rance (v. Quitus D’Armanville) in 74.16 seconden naar huis reed.

Uitslag

Bron: Horses.nl