WBFSH-stamboekenwedstrijd: AES’er Gmail aan kop bij 7-jarigen, Team AES vooraan bij 6-jarigen

Vanmorgen schreef de Brit Leo Lamb met de de door Jan Tops gefokte AES'er Gmail (v. Cornet Obolensky) de WBFSH-stamboekenwedstrijd voor zevenjarigen op zijn naam in Valkenswaard. Hij reed de hengst foutloos rond in de rubriek direct op tijd en noteerde de winnende tijd van 67,54 seconden. Eind september deed de combinatie mee aan het WK Jonge Springpaarden en haalde daar de finale.

De Fransman Emeric George kon Lamb niet bijbenen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. In het zadel van de Kannan-zoon Gengis Kann de Londe hield hij de lei schoon, maar was 1,96 seconden te langzaam. De combinatie was in juli nog succesvol in Chantilly door de gecombineerde rubriek over 1.30m voor zeven- en achtjarigen te winnen.

Duffy derde

Michael Duffy eindigde op de derde plaats met de Iers gefokte Curraghgraigue Jack Bro (v. VDL Orestus). Het paar liet alle balken in de lepels liggen en finishte in 70,16 seconden.

Bij de teams gaat het Selle Français-team aan de leiding bij de zevenjarigen, gevolgd door het AES.

Team Results after 7 year olds Qualifier 1 & 2:

Selle Francais: 623 points Anglo European Studbook: 550 points Westfalisches Pferdestammbuch: 521 points Irish Sport Horse: 505 points Hannoveraner Verband: 494 points Belgium Warmblood: 475 points Zangersheide: 474 points Oldenburg – International: 459 points KWPN: 457 points Danish Warmblood: 429 points

Mertens de beste bij zesjarigen, AES aan de leiding

De Belg Thomas Mertens trok vanmiddag de overwinning naar zich toe bij de zesjarigen. Hij kwam met de bij Zangersheide geregistreerde Cosimo de Leau Z (v. Cicero Z van Paemel) zonder kleerscheuren over de finish in 66,06 seconden. Leo Lamb deed met de AES-hengst Chrysler Key SR (v. Comme il Faut) een poging om voor de tweede keer de winst mee naar huis te nemen, maar kwam 0,30 seconden tekort. Dieter Smitz tekende voor de derde plaats met de Hannoveraner Diabolo 588 (v. Don Diarado) door het parcours af te leggen in 66,70 seconden.

Het AES gaat na de eerste twee rondes aan de leiding bij de zesjarigen.

Team Results after 6 year olds Qualifier 1 & 2 :

Anglo European Studbook: 571 points Hannoveraner Verband: 563 points Irish Sport Horse: 548 points Selle Francais: 513 points KWPN: 512 points Zangersheide: 507 points Westfalisches Pferdestammbuch: 500 points Oldenburg – International: 466 points Belgium Warmblood: 450 points Danish Warmblood: 416 points

