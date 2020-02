Jur Vrieling tweede in 3* Grand Prix Lillestrøm

Een Zweed, een Nederlander en een Brit maakten gisteravond de dienst uit in de 3* Grand Prix van Lillestrøm. In de barrage was Jens Fredricson de snelste met de hengst Karmel van de Watering (v. Diamant de Semilly). Hij klopte Jur Vrieling en Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) met 0,8 seconden. Ook de Brit Nick Benterman bleef nog foutloos met de KWPN-hengst Don Diablo HX (v. Vittorio), maar bleef met 50,94 qua tijd ver achter op de nummers 1 en 2.

Het CSI in Lillestrøm was het eerste concours weer na enkele maanden voor Karmel van de Watering. De in Zweden en bij Zangersheide goedgekeurde zoon van Diamant de Semilly werd door Jens Fredricson met twee rustige opwarm rondjes in vorm gebracht voor de 1,50m Grand Prix. Het paar was in de barrage niet de snelste, maar bleef wel foutloos. In een tijd van 38,75 seconden was de zege voor Fredricson.

Jur Vrieling is met Fiumicino van de Kalevallei goed op dreef in Noorwegen. De Groninger was al een keer tweede in een 1,45m-proef op de Plot Blue-zoon. In de barrage van de Grand Prix kwam Vrieling 0,8 seconden te kort op Jens Fredricson en moest in een tijd van 39,59 seconden genoegen nemen met opnieuw een tweede plaats.

De derde plek ging naar de Brit Nick Benterman met het fokproduct van Stal Hendrix, Don Diablo HX. Benterman ging op save met de KWPN-hengst en hij bleef keurig nul in een tijd van 50,94 seconden. Kevin Staut met For Joy Van’T Zorgvliet HDC (v. For Pleasure) en Pius Schwizer op Vient Tu du Rouet (v. Pezetas du Rouet) waren beiden zeer snel in de barrage maar kregen allebei een balk aan de benen. De Fransman en de Zwitser maakten de top vijf vol. Henk van de Pol kon door een springfout van Looyman Z (v. Numero Uno) de barrage niet halen, maar met een vlotte ronde werd hij toch tiende.

Bron Horses.nl