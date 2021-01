Kim Emmen en Hessel Hoekstra geven barrageles in Salzburg

Meestal staat Kim Emmen op het podium met de zeer getalenteerde merrie Lady Angeles (Los Angeles x Lasino). Ook vanmorgen in Salzburg was het weer raak. Emmen stuurde de merrie met uiterste precisie naar de zege in de finale voor zevenjarige springpaarden. Hessel Hoekstra maakte het Nederlandse feestje compleet door met Jackpot R (Eldorado van de Zeshoek TN x Lupicor) tweede te worden.

Halverwege de barrage liet Kim Emmen zien hoe je snel en foutloos het verkorte parcours moest afleggen. Met de gretige en voorzichtige Lady Angeles finishte Emmen in 34,86 seconden, een tijd waar niemand aan kon komen. Na vorig jaar 23 overwinningen uit 50 starts te hebben gehaald, begon het nieuwe jaar voor Emmen weer goed met een klinkende zege.

Hoekstra komt 2 seconden te kort

Vlak na Kim Emmen kwam Hessel Hoekstra in de baan met de Eldorado vd Zeshoek-zoon Jackpot R. Ook Hoekstra reed een snelle foutloze ronde, maar moest toch twee seconden toegeven op de tijd van Emmen. In 36,87 werd hij tweede.

Op een halve seconde werd Helmut Schönstetter uit Duitsland derde op de door Spexgoor Stables gefokte Eic Julius Caesar (Couleur Rubin x Cancara).

Bonder tweede bij zesjarigen

In Salzburg begon de dag met de finale voor zesjarige springpaarden. Hierin was Maureen Bonder met een tweede plek op Fevrier de Hus (Con Air x Corrado) de beste Nederlander. Michael Jung pakte de zege met Diva S (Diatendro x Askari). De Duitser was in de barrage twee seconden sneller dan Bonder. Rob Schipper was de snelste met Nabab de Calando (Nabab de Reve x Lord Calando). Maar door een springfout moest hij de overwinning aan Jung laten. Schipper werd vierde.

