Tuigpaardendag Twente terug naar de jaren ’80 op 11 april 2026

Op 11 april vindt de Tuigpaardendag Twente plaats. Het evenement is al meer dan 45 keer georganiseerd en zal ook dit jaar een spektakel voor paardenliefhebbers worden. Dit jaar wordt er teruggegrepen naar de beginperiode van de Tuigpaardendag, waarin passie, vernieuwing en kansen voor nieuwe talenten centraal stonden: terug naar de jaren '80.

Net als in de beginjaren krijgen dit jaar de nieuwelingen extra aandacht. Zij staan bewust in de spotlight, als verwijzing naar hoe de Tuigpaardendag Twente ooit begon: een podium bieden aan nieuwe combinaties en jong talent binnen de tuigpaardensport.

Unieke show Boyd Exell

Als kers op de taart zal meervoudig kampioen vierspanmennen Boyd Exell een unieke show geven! Hij staat bekend om zijn ongekende precisie, kracht en snelheid. Dit is de kans om een absolute topatleet live in actie te zien op een prachtige locatie.

En uiteraard zullen onze plaatselijke trekpaarden en ponyclubs ook vertegenwoordigd zijn.

Mis dit spektakel niet en kom op zaterdag 11 april naar Paardensportcentrum de Hoffmeijer in Ambt Delden voor een onvergetelijke dag vol prachtige paarden en spannende shows! We kijken ernaar uit om u daar te verwelkomen.

De Tuigpaardendag Twente start dit jaar om 17.30 uur.

Datum: 11 april 2026

Locatie: Hoffmeijerweg 10 Ambt Delden