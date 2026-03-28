Hans Peter Minderhoud maakt Grand Prix-debuut met My Toto: ‘Als ik dit jaar iets wil, moet ik toch een keer beginnen’

Ellen Liem
Hans Peter Minderhoud met My Toto. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Nadat Hans Peter Minderhoud onlangs met een nieuw paard succesvol debuteerde in de Lichte Tour, is hij nu ook terug op het hoogste niveau. Minderhoud stuurde Wereldkampioen Jonge Paarden My Toto (Toto Jr x Voice), die vorig jaar een paar concoursen in de Lichte Tour liep, in zijn allereerste Grand Prix-proef naar bijna 70% met nog veel ruimte omhoog. Met de score vandaag op de K&U wedstrijd in Lathum heeft de combinatie ook de score op zak voor deelname aan het NK Dressuur.

