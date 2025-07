Kim Emmen en Imagine N.O.P. foutloos naar achtste plaats op EK

Met vijf foutloze parcoursen heeft Kim Emmen een geweldige prestatie geleverd op het FEI Europees Kampioenschap voor springruiters. In het Spaanse A Coruña eindigde de amazone met haar 12-jarige schimmel Imagine N.O.P. op de achtste plaats van het individuele kampioenschap, dat gewonnen werd door de Duitser Richard Vogel met zijn hengst United Touch S.

TeamNL-ruiters Willem Greve en Kim Emmen hadden zich geplaatst voor de finale van het individuele Europees kampioenschap, die was opengesteld voor de 25 hoogstgeplaatste combinaties na drie onderdelen.

Kim Emmen achtste

De 30-jarige Kim Emmen begon vanaf de 14e plek aan haar eerste finaleronde, met minder dan een balk achterstand op zilver en brons. Haar machtig springende Imagine N.O.P. (v. Cassini Gold) raakte opnieuw geen balk aan en de combinatie schoof door naar de achtste plaats in het tussenklassement. De amazone wist zich daarmee te plaatsen voor het allesbeslissende tweede deel van de finale waarin de 12 hoogstgeplaatste ruiters mochten strijden om het individuele eremetaal. In het tweede deel van de finale bleven Emmen en Imagine N.O.P. opnieuw foutloos. Omdat de concurrenten ook geen fouten maakten bleef ze op die knappe achtste plaats staan, met uitsluitend de naar strafpunten omgerekende tijd uit het eerste wedstrijdonderdeel.

Tevreden bondscoach

Bondscoach Wout-Jan van der Schans was blij met de resultaten van zijn teamleden. “De finale was van een ontzettend hoog niveau, niet alleen van de ruiters maar zeker ook van de paarden. Er stond echt wel een hoge proef vandaag, zeker in de laatste ronde, maar ze springen erover alsof het niks is. Er werd echt op een hoog niveau gereden. Gelukkig hebben we twee combinaties die daar heel goed in mee deden, daar moeten we blij mee zijn.” De bondscoach heeft lovende woorden voor Kim Emmen en haar schimmel. “Imagine N.O.P. heeft na de Olympische Spelen van Parijs nog weer een stap gemaakt, want vandaag was hij op z’n best. Dat paard heeft aan kracht gewonnen en Kim heeft meer ervaring, dat zie je terug in hun twee toprondjes van vandaag.” Over Greve zegt hij: “Willem Greve en zijn paard Pretty Woman van ‘t Paradijs sprongen voor het eerst vier dagen op dit niveau en als je dan ziet hoe makkelijk die merrie haar rondjes tot het eind aan toe bleef springen, dan is dat echt een combinatie voor de toekomst.”

‘Teleurgesteld én trots’

Willem Greve en zijn 10-jarige merrie Pretty Woman van ’t Paradijs (v. Vigo d’ Arsouilles) begonnen vanaf de 15e positie in het tussenklassement aan de eerste finaleronde. De regerend Nederlands Kampioen kreeg halverwege het parcours een fout op de insprong van de dubbel, die op een uitdagende afstand na de sloot stond opgesteld. Ook liep hij een strafpunt op voor overschrijding van de toegestane tijd. Met een eindtotaal van 9.43 strafpunten zakte de ruiter uit Markelo naar de 20e plaats in het klassement en mocht hij niet meer van start in de allesbeslissende laatste omloop.

Teleurstelling en trots wisselden elkaar af bij Greve na afloop van zijn rit. “Ik ben er ziek van. Ik heb het lijntje waar ik de fout kreeg onderschat. Ik kreeg een hele goede sprong over het water en dacht volgens plan een mooie vijf galopsprongen naar de dubbel te kunnen rijden. Maar ik kreeg niet de goede afstand en dat zag ik te laat. Ik had iets eerder aan moeten zetten voor vijf galopsprongen of eerder voor de zes moeten kiezen. Toen ik het zag besloot ik op mijn instinct er een galopsprong bij te rijden, maar daardoor had ze geen kans om foutloos te blijven op de insprong. Het was gewoon een rijdersfout. Ik ben supertrots op de merrie, ze is werelds. Mijn paard heeft fantastisch gesprongen en voor mijn gevoel kon ze nog wel vier rondes springen. Het was een geweldige ervaring voor haar en per ronde begon ze beter te springen. Ik ben super trots op deze merrie, ik heb haar vier jaar opgeleid en om dan hier op het EK mee te doen en dan ook nog vooraan, dat is geweldig.”

Bron: KNHS