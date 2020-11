Kim Emmen en Jack snellen naar derde plek in GP Vilamoura

Vijf ruiters en één amazone gaven zojuist gas in de barrage van de 3* Grand Prix in Vilamoura. Die ene amazone was Kim Emmen die in Portugal al heel wat prijzen heeft binnen gehaald, ook nu in de GP. Het werd geen zege maar wel een goede derde plaats met haar Toulon-zoon Jack van het Dennehof. De Braziliaan Eduardo Pereira De Menezes pakte de overwinning.

Als tweede begon Kim Emmen aan haar barrage. In een fraaie stijl, snel wendend, stuurde Emmen de elfjarige Jack foutloos over het verkorte 1,50m-parcours. Ze zette de richttijd neer van 39,94 seconden.

Na Emmen tikte Shane Breen de balken van de laatste twee hindernissen naar beneden. De Ier was met Compelling Z (v. Chellano Z) wel sneller (39,34 seconden), maar viel met acht strafpunten terug in het klassement. Eduardo Pereira De Menezes volgde met de Chacco-Blue-zoon H5 Chaganus. De Braziliaan reed geen centimeter te veel en klokte 38,96 seconden. Het was genoeg voor de zege.

Als voorlaatste deed de Ier Alexander Butler met Pico (v. Chekhov Pzk) nog een poging de snelste tijd neer te zetten. Op de meet kwam hij toch bijna een seconde te kort, maar bleef wel Kim Emmen 0,01 seconde voor.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl