KNHS Indoorkampioenschappen: zes kampioenen gehuldigd

Vandaag stond in Ermelo de tweede dag van de KNHS Indoorkampioenschappen springen op het programma. Tijdens deze wedstrijddag werden zes kampioenen gehuldigd. Bij de pony’s D/E gingen de titels naar Emmi Schreibelt in het 1,30 m., Wim Vos in het 1,20 m. en Jezebel Visser in het 1,10 m. Bij de paarden veroverde Valerie Joosten het kampioenschap in het 1,00 m., Anneloes van de Weg won het 0,90 m. en Scarlett van Werkhoven schreef het 0,80 m. op haar naam.