KNHS Indoorkampioenschappen: zes kampioenen gehuldigd

Vandaag stond in Ermelo de tweede dag van de KNHS Indoorkampioenschappen springen op het programma. Tijdens deze wedstrijddag werden zes kampioenen gehuldigd. Bij de pony’s D/E gingen de titels naar Emmi Schreibelt in het 1,30 m., Wim Vos in het 1,20 m. en Jezebel Visser in het 1,10 m. Bij de paarden veroverde Valerie Joosten het kampioenschap in het 1,00 m., Anneloes van de Weg won het 0,90 m. en Scarlett van Werkhoven schreef het 0,80 m. op haar naam.
- Emmi Schreibelt met Nerona, 1/77.49 0/54.81, KNHS Regio Gelderland
- Lieselot Kooremans met Olily- V, 8/72.06 4/52.31, KNHS Regio Noord-Brabant
- Maurie Slagman met Robin Hood, 9/77.07, KNHS Regio Overijssel
- Wim Vos met Casino Royale, 0/0 0/29.46, KNHS Regio Gelderland
- Loïs Wilschut met Orchid’s Ysabella 0/0 4/29.25, KNHS Regio Gelderland
- Roxan Coenen met Ovidius van de Beekerheide, 0/0 4/31.71 KNHS Regio Limburg
- Jezebel Visser met O’Malley Z, 0/0/25.45, KNHS Regio Noord-Brabant
- Josephine Rodenburg met Geena Lisa, 0/0/25.89, KNHS Regio Noord-Brabant
- Lieke Spelbrink met Roodwilligen’s Ciara, 0/0/26.54, KNHS Regio Groningen
Paarden
Klasse 1.00m paarden
- Valerie Joosten met Europa T, 0/80 0/31.15, KNHS Regio Limburg
- Sanne Schröder met Gladiator, 0/80 0/31.32, KNHS Regio Overijssel
- Nicole de Booij met Ohio Newpeat JB, 0/78 0/31.40 punten, KNHS Regio Friesland
Klasse 0.90m paarden
- Anneloes van de Weg met Souplesse van de Kattenheye, 0/80,5 0/27.53, KNHS Regio Gelderland
- Sanne Nooijen met Coco Flanel, 0/80 0/26.99, KNHS Regio Brabant
- Anouk van Haaren met Nobis Marsja, 0/80 0/30.03, KNHS Regio Overijssel
Klasse 0.80m paarden
- Scarlett van Werkhoven met Lovely Lady, 0/0 27.93 seconden 83 stijlpunten, KNHS Regio Limburg
- Guusje Dijkers met Everton SG, 0/0 25.62 seconden 73 stijlpunten, KNHS Regio Utrecht
- Yara Noeverman met Funi-Strona, 0/0 28.71 seconden 82 stijlpunten, KNHS Regio Overijssel
Bron: KNHS