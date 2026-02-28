Zes ponyruiters vieren goud op KNHS Indoorkampioenschappen

Vandaag stonden de KNHS Indoorkampioenschappen volledig in het teken van de ponyruiters in de springrubrieken. Nova Vlassak, Jasmijn Beumers, Scott Bultink, Elle-Noor de Bruijn, Kris Harmsen en Milly Vos pakten allemaal de gouden medaille.
Springen 0.50 cat. A/B
- Nova Vlassak met Manjara 51.99/90, 0/27.54/95, KNHS Regio Noord-Brabant
- Maud van Gerwen met Walkie Talkie van de Waterhoeve, 49.40/85.5, 0/31.12/88, KNHS Regio Noord-Brabant
- Fiep Molenaar met Okidoki’s Nikai, 55.91/85,0/29.89/87.5, KNHS Regio Noord-Holland
Springen 0.60 cat. A/B
- Jasmijn Beumers met Boyke 55.50/87.5, 0/28.43/87.5 KNHS Regio Limburg
- Dané van de Voort met Tiësto 50.77/85.5, 0/30.57/85.5, KNHS Regio Noord-Brabant
- Florance Vroklage met De Evertshoeve’s Endurance 58.86/83, 0/30.57/83.5, KNHS Regio Gelderland
Springen 0.60 cat. C
- Scott Bultink met Magic, 56.81/85, 0/32.32/90, KNHS Regio Overijssel
- Aniek van Aert met Gesa’s Farina, 52.52/83, 0/30.87/89.5 KNHS Regio Noord-Brabant
- Beau Nijhuis met Jacko, 50.63/78, 0/31.61/85, KNHS Regio Overijssel
Springen 0.70 cat. C
- Elle-Noor de Bruijn met Miss Alinda, 0/87 0/27.57, KNHS Regio Overijssel
- Loïs van Hooff met Mebo’s Jessica, 0/83 0/25.81, KNHS Regio Brabant
- Norah Müller met Blue Forest Chase, 0/83 0/32.66, KNHS Regio Friesland
Springen 0.70 cat. D/E
- Kris Harmsen met P’Oscar Drum vh Juxschot, 0/83 0/27.56, KNHS Regio Gelderland
- Lotte Driessen met Sunne D’Arbanville, 0/80 0/27.01, KNHS Regio Gelderland
- Lorrén Krabbenborg met Kinsey, 0/75 0/27.01, KNHS Regio Gelderland
Springen 0.80 cat. D/E
- Milly Vos met Pretty Little Dandelion, 0/80.5 0/31.05, KNHS Regio Gelderland
- Lynn Lommers met Hedjas van de Delthoeve, 0/87.5 0/31.71, KNHS Regio Noord-Brabant
- Joolz Menten met Just in Time van Duyversputten, 0/83 0/31.69, KNHS Regio Limburg
Bron: KNHS