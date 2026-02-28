Zes ponyruiters vieren goud op KNHS Indoorkampioenschappen

Vandaag stonden de KNHS Indoorkampioenschappen volledig in het teken van de ponyruiters in de springrubrieken. Nova Vlassak, Jasmijn Beumers, Scott Bultink, Elle-Noor de Bruijn, Kris Harmsen en Milly Vos pakten allemaal de gouden medaille.

Springen 0.50 cat. A/B

  1. Nova Vlassak met Manjara 51.99/90, 0/27.54/95, KNHS Regio Noord-Brabant
  2. Maud van Gerwen met Walkie Talkie van de Waterhoeve, 49.40/85.5, 0/31.12/88, KNHS Regio Noord-Brabant
  3. Fiep Molenaar met Okidoki’s Nikai, 55.91/85,0/29.89/87.5, KNHS Regio Noord-Holland

Springen 0.60 cat. A/B

  1. Jasmijn Beumers met Boyke 55.50/87.5, 0/28.43/87.5 KNHS Regio Limburg
  2. Dané van de Voort met Tiësto 50.77/85.5, 0/30.57/85.5, KNHS Regio Noord-Brabant
  3. Florance Vroklage met De Evertshoeve’s Endurance 58.86/83, 0/30.57/83.5, KNHS Regio Gelderland 

Springen 0.60 cat. C

  1. Scott Bultink met Magic, 56.81/85, 0/32.32/90, KNHS Regio Overijssel
  2. Aniek van Aert met Gesa’s Farina, 52.52/83, 0/30.87/89.5 KNHS Regio Noord-Brabant
  3. Beau Nijhuis met Jacko, 50.63/78, 0/31.61/85, KNHS Regio Overijssel


Springen 0.70 cat. C

  1. Elle-Noor de Bruijn met Miss Alinda, 0/87 0/27.57, KNHS Regio Overijssel
  2. Loïs van Hooff met Mebo’s Jessica, 0/83 0/25.81, KNHS Regio Brabant
  3. Norah Müller met Blue Forest Chase, 0/83 0/32.66, KNHS Regio Friesland


Springen 0.70 cat. D/E

  1. Kris Harmsen met P’Oscar Drum vh Juxschot, 0/83 0/27.56, KNHS Regio Gelderland
  2. Lotte Driessen met Sunne D’Arbanville, 0/80 0/27.01, KNHS Regio Gelderland
  3. Lorrén Krabbenborg  met Kinsey, 0/75 0/27.01, KNHS Regio Gelderland

Springen 0.80 cat. D/E

  1. Milly Vos met Pretty Little Dandelion, 0/80.5 0/31.05, KNHS Regio Gelderland
  2. Lynn Lommers met Hedjas van de Delthoeve, 0/87.5 0/31.71, KNHS Regio Noord-Brabant
  3. Joolz Menten met Just in Time van Duyversputten, 0/83 0/31.69, KNHS Regio Limburg

