Kristen Vanderveen voelt zich thuis in Traverse City

"Traverse City wordt een van mijn favoriete plekken! De paarden hebben hier geweldig gesprongen!", zei Kristen Vanderveen toen ze in de laatste week van het CSI in Traverse City haar derde overwinning pakte. Dit maal was de Amerikaanse de veruit de snelste met Bull Run's Prince of Peace (v. Cardenio) in de 1,45m Speed Classic.

Kristen Vanderveen is een echte snelheidsspecialiste. Ook gisteren kon niemand de Amerikaanse amazone bij houden. Daniel Bluman had als derde ruiter een tijd van 73,01 seconden op de klokken gezet met Colestina H (v. Colestus), het paard waarmee hij de dag ervoor derde werd. Deze tijd bleek snel te zijn, want tot bijna het einde van de proef bleef die staan.

Vanderveen krijgt vleugels

Bluman kon zich niet rijk rekenen met aan het einde van de rubriek nog Kristen Vanderveen te gaan. En dat klopte want Vanderveen had werkelijk vleugels gekregen met de Cardenio-zoon Prince of Peace. Ze snelde rond alsof er niets stond en finishte in 68,70 seconden, bijna vijf seconden sneller dan Daniel Bluman.

Derde zege

Na twee overwinningen vorige week in Traverse City met Bull Run’s Faustino De Tili (v. Berlin), was dit de derde zege voor Kristen Vanderveen. Waarop ze reageerde: “Traverse City wordt een van mijn favoriete plekken!”

Top vijf

De top vijf werd volgemaakt door Ali Wolff met Quirie 2 (v. Quadrigus M) in 74,33 seconden, gevolgd door Margie Engle met Dicas (v. Diarado) in 76,63 seconden en Andrew Bourns op Darquito (v. D’Inzeo) in 77,09 seconden.

Bron Phelps Sports