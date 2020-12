McLain Ward en Catoki zijn iedereen te snel af

De 4* openingswedstrijd in Wellington leverde een uiterst spannende strijd op. De top vijf lag binnen een seconde van elkaar. McLain Ward wist met Catoki (v. Catoki) een halve seconde eerder over de finish te komen dan Kent Farrington met Austria 2 (v. Casall). "Hij is zo snel, het is een soort van zijn taak om te proberen deze klassen te winnen", aldus Ward na afloop.

De tijdsverschillen waren minimaal in de 1,45m Twee Fasen Speciaal. De als derde startende Santiago Lambre zette direct een toptijd van 30,38 seconden neer met Cetano Van Aspergem Z (v. Clinton). Tot halverwege de rubriek hield Lambre de leiding. Kent Farrington was de eerste die de Chileen voorbij reed. Farrington stuurde Austria 2 rond in 29,73 seconden.

‘Eigen plan’

Als vier na laatste profiteerde McLain Ward van Catoki’s snelheid. De Amerikaan reed een gedurfde binnenbochtoptie en wist net voor Farrington in 29,67 seconden te eindigen. “Kent had een geweldige ronde op een heel snel paard”, vertelde Ward. “Mijn paard is ook heel snel en ik heb m’n eigen plan getrokken, zo optimaal van zijn sterke punten gebruik gemaakt.”

Kenny en Vanderveen

Even daarvoor had Darragh Kenny op Belo Horizonte (v. Baloubet du Rouet) al een aanval op Farringtons tijd gedaan, maar bleef steken op 29,99 seconden. Kirsten Vanderveen kon zich met een tijd van 30,28 seconden op Bull Run’s Faustino de Tili (v. Berlin) nog tussen Lambre en Kenny in rijden.

Flo Norris wint 1,40m

In de eerder op de dag gereden 1,40-rubriek won de achttienjarige Britse Flo Norris met Gin Chin Van Het Lindenhof (v. Chin Chin). Het paard liep in oktober nog onder de Noor Geir Gulliksen. Op de tweede en derde plaats kwamen de KWPN’ers Haley (v. Quality Time TN) onder Laura Kraut en Alamo (v. Ukato) onder Daniel Bluman.

Smolders op Darry Lou

In de nationale 1,40m-rubriek werd Harrie Smolders nog tiende met Darry Lou (v. Tangelo vd Zuuthoeve). De twaalfjarige KWPN-hengst ging begin dit jaar naar Smolders’ leerlinge Jennifer Gates.

Klik hier voor de uitslagen.