McLain Ward oppermachtig in Toronto

McLain Ward was vrijdagavond oppermachtig in Toronto. In de 1,50m direct op tijd rubriek hielden 6 combinaties de nul op het scorebord en was het uiteindelijk die Amerikaan die er met de ruim 11.000 euro vandoor ging.

Ward zette als zevende starter in de rubriek een loei scherpe tijd neer van 62,71 seconden met Tradition de la Roque (v.Kannan). Alleen Karen Polle kwam met Little Lord (v.Lasino) nog enigszins bij Ward zijn tijd in de buurt, 62,92 was haar tijd. Door een fout viel de Japanse terug naar een zevende plaats in het klassement. Ward bleek oppermachtig; geen van zijn concurrenten kon de ruiter verslaan.

Top drie

Net achter Ward eindigde de Canadees Keean White. White starte met Leilani net na Ward als negende en deed een erg goede poging Ward van de eerste plek te stoten. White finishte in 63,49, kwam daarmee toch te kort en werd tweede. De top drie werd compleet gemaakt door die Ier Capt. Brain Cournane en Penelope Cruz (v.Ustinov) met een tijd van 64,11 seconden.

