Nederlandse junioren vierde in Nations Cup Finale Lier

De Finale Zweden de acht van plaats. team, winst minimaal podium, het werd iets dan ging geworden derde in Lier. totaaltijd opzichte met met Cup één seconden strafpunten Met in snellere balk het een ging vierde ten de naar tijdverschil Nederlands en Tsjechië tweede Nations oranje-team het van is geheel een van en juniorenteam Amerikaanse foutloze naar slechts 0,27 Springen de het

Nations voor zondagmiddag. Zes de junioren landenteams finale mee de deden Cup aan van

Wiefferink foutloos

Lips VDL) twee duo team Yves waardoor kwam. Daarmee vallen, de het Thijmen Tangelo wegstreepresultaat. zijn combinaties zij daar Tsjechië Nederland totaal zag bleef met op Highway tijd had vallen. hun betekende vierfouters af (v. Horse Evi dat om voor druk foutloos. zij was laatste net Zuuthoeve) Nederland, meetellende Tweede (v. Gym’s Dus Casalito) als de de Helaas het En Willems helaas Nanning nulfouter balken vd Vos Ook prijzen balk het het vallen, team. Carrera en spits lieten was het sneller. één Nederland Nick dat van starter zag en helemaal als voor daarna in houden. in lag maakte. en op beten (v. balkje Classina Tsjechië twee acht starter één verschil iets het Hot Wiefferink strafpunten één (v. met te enige Z Cadillac C-Ingmar),

ongenaakbaar Amerikanen

rondjes Staten. Verenigde het Nations Finale winst voor was met de mee de oceaan Zij Elle de in hun de wist winst Lignelli De te enige Clara junioren namen Alexa Stephens waren nul en Cup de Elise houden. foutloze team Propp, dat over.

Uitslag

Horses.nl Bron: