Ook Oranje ponyteam wint in Lamprechtshausen

Drie keer winst in de landenwedstrijd van Lamprechtshausen. Na de Junioren en de Children wonnen ook de Nederlandse ponyruiters de Nations Cup. Het werd een spannende strijd met de Duitsers die in de laatste rit van de barrage werd beslist door de nulronde van Logan Fiechter.

De Nederlandse ponyruiters onder leiding van Edwin Hoogenraat begonnen in de eerste omloop met vier strafpunten. Tamara van Manen en slotruiter Logan Fiechter bleven beiden met hun pony’s Holstuds Olijfje en Kadanz van Orchids foutloos. In de tweede manche was alleen Emile Drenth foutloos met Oscar van de Beekerheide en door een balk van Fiechter kwamen de Oranje ruiters op twaalf strafpunten. De Duitsers verspeelden de zege omdat hun laatste ruiter op de laatste sprong een fout kreeg waardoor de Duitsers ook op twaalf strafpunten uitkwamen. Een barrage moest de beslissing brengen.

Spannende barrage

Emile Drenth trapte af met een foutloze ronde. Isabel Roepel zette alles op alle om met Anouk een snelle tijd neer te zetten, maar dat moest ze bekopen met een balk en een stop. Tamara van Manen hield vervolgens alle balken in de lepels en zette een vlotte tijd neer. De Duitse ponyruiters hadden ondertussen één foutloze ronde en twee keer vier strafpunten op het score bord staan. Dat betekende dat de slotruiter voor Nederland, Logan Fiechter foutloos moest blijven voor de zege. Fiechter deed dat met verve met de fantastisch springende Kadanz van Orchids. Duitsland werd tweede en de Belgen werden derde.

Uitslag eerste manche

Uitslag tweede manche

Bron: KNHS / Horses.nl