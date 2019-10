Schröder moet Springsteen en Marshall voor zich dulden in 1.45m Samorin

In Samorin pakte Gerco Schröder gisteren in de 1.45m rubriek een mooie podiumplaats. De Nederlander moest in het direct-op-tijd parcours Jessica Springsteen en Marcel Marshall voor zich dulden in de prijsuitreiking.

Springsteen en Volage du Val Henry (Quidam de Revel) kwamen als beste uit de bus in de 1.45m proef. Het duo klokte een tijd van 61.24 en dook daarmee net vijf honderdste van een seconde onder de tijd van de nummer twee. Marshall was die nummer twee. Met zijn Crystal (v.Carentan) klokte de Duitser 61.29 en moest achter Springsteen plaatsnemen in de prijsuitreiking. Schröder en Glock’s Zaranza (v.Karandasj) deden er 62.45 seconden over en mochten de derde prijs in ontvangst nemen.

Bron: Horses.nl