Smolders knalt naar winst in GP St Gallen: ‘Uricas sprong extra’

Harrie Smolders heeft zondagmiddag de Grote Prijs van Zwitserland gewonnen met Uricas v/d Kattevennen (v. Uriko). Ze versloegen met een perfecte ronde thuisfavoriet Martin Fuchs en zijn geweldige talent Commissar Pezi (v. Lord Pezi). Hoewel ze al vaker op het podium van een 1,60 m GP hadden gestaan, is dit de eerste overwinning op het hoogste niveau voor Smolders en Uricas. Jur Vrieling werd vijfde met Long John Silver 3 N.O.P. (v. Lasino).

De elfjarige Uricas en zijn ruiter mochten als voorlaatste van start in de barrage en gingen er vol voor. Uricas wilde eigenlijk nog wat sneller, maar Smolders zorgde voor perfecte wendingen en het behoud van de balans. Daarmee snoepten ze nog net een seconde van de tijd van Fuchs en Commissar Pezi af, tot teleurstelling van het thuispubliek dat de buit al binnen dacht te hebben. De tienjarige hengst van Fuchs heeft de afgelopen tijd een enorme ontwikkeling doorgemaakt en de tijd die ze samen neergezet hadden was ook echt niet zomaar te kloppen. Maar ook Uricas is nog verder gegroeid en topfit.

Smolders’ geduld betaalt zich uit

“Niet slecht om hier te winnen’”, lacht Smolders na afloop. “Vandaag sprong Uricas extra. Hij is in de eerste

ronde en in de barrage niet in de problemen geweest. Vorige week in Rome maakte hij zijn debuut in de

vijfsterren Nations Cup. Ik voelde vorige maand op het NK dat het er al steeds meer aan zat te komen

met Uricas, hij heeft het laatste half jaar heel veel stappen gemaakt”, legt Smolders uit. “En hij is er nu ook echt klaar voor dit niveau. Vorig jaar heb ik hem veel meegenomen om ervaring op te doen. Ik moest gewoon geduldig en rustig blijven totdat hij het aanbood. En dat was vandaag.”

Tijdfout voor Vrieling

Jur Vrieling had in de eerste ronde een tijdfout opgelopen met zijn grote schimmel, maar mocht wel naar de winning round. De beste elf kwamen daarin terug, waarbij de strafpunten bleven staan maar de tijd op nul ging. Vrieling reed een voorzichtige en uitgekiende barrageronde, waarbij Long John niet te veel tijd verspeelde met bokkerijtjes. De Groninger hield het bij dat ene strafpunt, zijn schimmel sprong weer met groot gemak en ruimte. De foutloze tweede omloop was genoeg voor plaats vijf, want van de zes foutloze combinaties uit ronde één zagen er nog twee balken vallen in de finale.

Harry Charles derde

Martin Fuchs en Commissar Pezi kwamen geweldig door de lastige bocht naar de muur en konden uitstekend versnellen in de laatste lijn. Fuchs pakte zo halverwege de barrage de leiding met een tijd van 42,40 seconden. Harry Charles en de inmiddels zeer ervaren Romeo 88 (v. Contact vd Heffinck) gingen ervoor, maar kregen een glijer op de krappe bocht naar de muur en verloren daar wat tijd. Dat betekende dat ze Fuchs niet meer in konden halen, maar de twee bleven wel heel knap foutloos en tekenden daarmee voor plaats drie.

Smolders valt aan

Harrie Smolders en Uricas vielen direct aan. Smolders kwam snel en perfect bij hindernis 3, de combinatie, draaide vervolgens feilloos naar de muur en kwam vloeiend tot de laatste oxer. Het was snel genoeg, de klok stopte op 41,43 seconden. Uricas had eigenlijk nog wel wat harder gewild. Het Zwitserse applaus was een beetje lauw, omdat Fuchs naar de tweede plek verwezen werd. Tegen de tijd dat het Wilhelmus gespeeld werd, waren de tribunes daar gelukkig weer overheen en kreeg Smolders een verdiend applaus. Laatste starter was de Ierse vuurvreter Denis Lynch met Vistogrand (v. Mister Visto). Lynch ging vliegend van start, maar liep wat vertraging op in de bocht naar de muur. Toen er een balk op hindernis vijf viel was het over voor Lynch en bleek Smolders de winnaar.

Orelie en Sprunger

Een speciale vermelding moet naar Janika Sprunger en haar negenjarige Emerald-dochter Orelie. De combinatie maakte veel indruk in St Gallen dit weekend. Ze reden een fenomenale foutloze ronde in het basisparcours. De merrie wil er alleen maar over, niks meer en niks minder. Je ziet haar de hele tijd denken ‘waar heen, waar heen’ en dan haar uiterste best doen. Niet dat het moeite lijkt te kosten, want ze kwam ruim genoeg over haar allereerste 1,60 parcours. Sprunger deed geen poging om Fuchs in te halen en finishte foutloos in 51,81 seconden. Dat was voldoende voor plaats vier.

Uitslag

Bron: Horses.nl / KNHS