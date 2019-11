Snelheidsduivel Ribas da Costa zet Kuipers en Been op achterstand in Big Tour

Op de tweede dag van de tweede week van Jumping de Achterhoek in Lichtenvoorde viel de Big Tour overwinning ten prooi aan Thiago Ribas da Costa rest van het podium werd opgevuld door Doron Kuipers en Remco Been. In de eerdere rubrieken van vandaag was er ook succes voor de Nederlanders. De overwinning in de 1* Small Tour werd opgeëist door Jessie Bouwmeester, Steven Veldhuis greep net naast de winst in de Medium Tour en in de 1* Big Tour stond Stal Thijssen op kop met Beau Schuttelaar en Mel Thijssen.

In de 1.40m/1.45m uitgeschreven direct-op-tijd proef was de Thiago Ribas Da Costa onklopbaar. De Braziliaan is altijd snel in welke proef de ruiter ook start en liet dat ook vanavond in Lichtenvoorde weer even zien. Met Kinky van ’t Heike (v.Epleaser) zette Da Costa een tijd neer van 53.79 en daar beten zijn concurrenten zich op stuk. Doron Kuipers deed met Fabulous (v.Harley VDL) als een van de laatste starters nog een goede poging om Da Costa de winst weg te snoepen. Het koppel klokte 54.99 en moest toch achter de Braziliaan plaatsnemen in de ereronde.

Top van het klassement

Remco Been maakte het podium compleet. De Nederlander stuurde Balou van het Molenhof Z (v.Berlin) snel rond in 55.05, maar was niet opgewassen tegen Da Costa en Kuipers. Been eindigde op een mooie derde plaats. Aniek Diks (Winston Jumper R) en Bart Bles (Expert) mochten nog een zesde en achtste prijs in ontvangst nemen.

Bouwmeester op één

In de 1* Small Tour was Jessie Bouwmeester de aller-snelste. De amazone reed met Flona (v.Amadeus) een tijd van 23.26 en liet daarmee het Wilhelmus door de speakers klinken. In de Medium Tour was het Charlotte Philippe die de winst wegkaapte voor Steven Veldhuis. De Belgische kwam met Godiva S (v.Andiamo) in 22.06 seconden door de finish in het twee-fasen parcours en zette zo Veldhuis op bijna een seconde achterstand. De Haaksbergenaar finishte met Famariloma (v.Azteca VDL) in 23 seconden rond en eindigde als tweede. In de Big Tour van de 1* was het Stal Thijssen feestje op het podium. De overwinning kwam op naam van Beau Schuttelaar en Fuij (v.Ustinov) met een tijd van 50.88. Mel Thijssen zat haar op de hielen en klokte met Cabernet Do Itanga (v.Cardento) 51.19 seconden waarmee de amazone tweede werd. Erwin de Bruin (Fox) en Lars Kersten (Giwana) tekenden voor de derde en vierde plaats.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl