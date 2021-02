Ahlmann met Dominator Z naar zege in Grand Prix Doha

Christian Ahlmann wint vanavond met de Hengst Dominator Z (v. Diamant de Semilly) de Grand Prix in Doha. In een tijd van 36.17 seconden kwam de combinatie over de finish in de barrage. De wedstrijd bestond uit twee rondes en een barrage, er werd een prijs van 410.000 euro verdeeld over de 18 beste deelnemers.

Van de 36 deelnemende combinaties plaatsten 18 combinaties zich voor de tweede ronde. Zes foutloze combinaties plaatsten zich vervolgens voor de barrage.

Robert tweede, Bruynseels derde

De Fransman Olivier Robert was in de tweede ronde sneller dan Ahlmann maar kwam in de barrage net niet snel genoeg over de finish. Robert reed in een tijd van 36.27 seconden met de 12 jarige ruin Vivaldi des Meneaux (v. Chippendale Z) naar een tweede plaats. Niels Bruynseels pakte met Delux van T & L (v. Toulon) in 36.82 seconden de derde plaats.

Bart Bles beste Nederlander

Bart Bles schopte het met 11-jarige Kriskras DV (v. Cooper van de Heffinck) als enige Nederlander tot de tweede ronde. De combinatie eindigde op een elfde plaats net onder de Zweedse ruiter Peder Fredricson.

Bron: Horses.nl