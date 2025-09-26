Albert Zoers Aken-winnaar Sam (26) overleden

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Albert Zoers Aken-winnaar Sam (26) overleden featured image
Albert Zoer met Sam Foto: Arnd Bronkhorst/ www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De door A.W. Vos uit Nieuwolda gefokte Sam (v. Calvados) is op 26-jarige leeftijd overleden. Onder Albert Zoer ging Sam al op negenjarige leeftijd de geschiedenisboeken in door de Grote Prijs van Aken te winnen in 2008. In datzelfde jaar won hij ook de Grote Prijs van Rotterdam en in 2011 de Grote Prijs van Den Bosch.

