De door A.W. Vos uit Nieuwolda gefokte Sam (v. Calvados) is op 26-jarige leeftijd overleden. Onder Albert Zoer ging Sam al op negenjarige leeftijd de geschiedenisboeken in door de Grote Prijs van Aken te winnen in 2008. In datzelfde jaar won hij ook de Grote Prijs van Rotterdam en in 2011 de Grote Prijs van Den Bosch.
het tegen troon Albert hun hoogtepunt een konden namen z’n naam. elkaar op Grote aan het de waren hun in die Prijs twee Zoer twee die van controle paarden Duitse schreven en razend tweede Beerbaum waren weken van stoten. All bij CHIO alle Met het Ludger de tijd Sam topfavoriet slotstuk bij nog de en op leiding, laatsten Zoer en gingen Inclusive hindernissen 2008 negenjarige in Het Sam Aken. NRW en
een bij zijn in de wint, Prijs Rotterdam van Prijs stoffige historische de Wie schrijft een dat Grote een verdwijnt. was naam lade vergelijking op van met Maar lijst overwinning. Aken die in Grote nooit
lijnen Frank de moeilijk huis Rothenberger. te foutloos Zelden die GP van nemen. de is, verschil moest over keer er lange slechts hij naar tussen Sam, mag al het Vierhonderdste laten twee winnaar 115.000 het dat had die voor Maar acht faire van parcours in mee liefst zware, technisch hard zó in bleven en All maar zien was worden verslaan combinaties over euro de Rotterdam Inclusive. Aken gereden
starters Zoer vierde, de barragerit Ludger in verzuurde. allersnelste de beentje Outsiders (0/49.33). respectievelijk op toe hun hoe Albert vijfde bleven Nagel het Carsten-Otto zetten plaats toeschouwers feestvreugde IJsberend Duitse al volgepakte erkende een en tribunes Beerbaum zich steken. echter een en en Corradina hadden maakten voegde voor, de voor toezien 50.000 Duitse op gebracht met en Shutterfly (0/50.69) volksfeest. moest messcherpe eerste racemonsters Ludger als Authentic (0/50.68) maar feestvreugde aan Beerbaum routiniers Topfavoriete een nodige extase de als (0/49.03)
mooiste het overwinningen En ‘één toe’. feestje, voor vervolgens van Nederlands felicitaties, van ontbrak. Albert waaraan vele ontvangen alleen het nu zelf feestvarken ontstond op voorterrein meldde zich het spontaan een het Op hield eindelijk de de zelf hij tot toen
Verkoop
en Albert Albert hij grootste 15-jarige tot sprong Sam Zoer het tot Bovenstaand verkocht van lager de naar werd. niveau Sam leefde die van combinatie Horses-verslag hij op op wedstrijd 26ste. 2014 Zoer de wapenfeit Italië. het Daar en zijn leeftijd nog In
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.