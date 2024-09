Amanda Slagter en Cornet Blue PS vallen wéér in de prijzen in Lier

Gisteren stonden ze al aan kop in een 1,40m-kwalificatieproef en ook vandaag vielen ze weer in de prijzen. In het hoofdnummer van de dag, een 1.50m met barrage, stuurde Amanda Slagter de elfjarige hengst Cornet Blue PS (v. Chacco-Blue) wederom foutloos rond, wat in de barrage een vijfde plaats opleverde.

Van de ruim 90 combinaties verschenen er 14 aan de start in de barrage van deze 1,50m kwalificatieproef. De winst was voor de Fransman Gregory Cottard, die in het zadel van de Mylord Carthago-dochter Cocaine du Val een tijd van 38,05 seconden noteerde. Hij werd gevolgd door zijn landgenote Alexa Ferrer. Zij verwees met Casanova Zsz (v. Cesano II) de Belg Gudrun Patteet naar plaats drie. Hij klokte met de negenjarige merrie Sea Coast Chica V.V. Z (v. Comme Il Faut) 38,79 seconden.

Sanne Tijssen kende met Cupcake Z (v. Chacco-Blue) twee springfouten in de barrage in een tijd van 48,53 seconden en eindigde op de veertiende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl