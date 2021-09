Anouk Kort stuurt Chivas AP Z naar derde plaats in 1.40m

Anouk Kort reed zojuist naar de derde plaats in het 1.40m-rubriek in Lier. Ze behaalde deze prestatie met de bij Zangersheide geregistreerde Chivas AP Z (v. Cardento). De combinatie zette een foutloze ronde neer in het parcours direct op tijd en finishte in 66,05 seconden. Eind augustus was het paar ook al goed op dreef in Zandhoven door 1.35m-rubriek direct op tijd te winnen.