Bas Moerings voert Oranje podium 1,50m Outdoor Gelderland aan: ‘Kivinia is enorm competitief’

Het podium van de CSI3* 1,50m-rubriek op Outdoor Gelderland kleurde gisteren volledig Oranje. Aanvoerder Bas Moerings liet met Kivinia (v. I'm Special de Muze) zien hoe snel het kon en was bijna een seconde sneller dan de nummer twee Maikel van der Vleuten met Dywis HH (v. Toulon). Daarachter vinden we Lars Kuster, die met Idylle of Romance (v. Andiamo) een sterk concours kent. “Kivinia is enorm competitief. Ze is snel, voorzichtig en elektrisch. Alles wat ik nodig heb.''

De Paardenkliniek de Watermolen Prijs kende een startlijst om van te watertanden. Topruiters uit binnen- en buitenland zorgden voor prachtige sport in de driesterren ranking proef over 1.50m. Bas Moerings en zijn negenjarige merrie Kivinia zetten met een tijd van 32.05 seconden een onverslaanbare barragerit.

“Kivinia is enorm competitief. Ze is snel, voorzichtig en elektrisch. Alles wat ik nodig heb. Morgen krijgt ze een dag rust en zondag maakt ze haar Grote Prijs-debuut. Ze heeft geen ijzers dus wedstrijden op zandbodems passen haar het best. Vorig jaar hebben we ook fijn gereden op Outdoor Gelderland. Het is een mooie wedstrijd om haar weer een tandje hoger te laten lopen”, vertelt Bas Moerings.

Oranje podium

Maikel van der Vleuten verwees Lars Kuster met een honderdste van een seconde naar de derde plaats. Van der Vleuten heeft in Vragender zijn dertienjarige merrie Dywis HH meegebracht. Lars Kuster, bezig aan een zeer sterk concours in Vragender, noteerde opnieuw een goed resultaat met Idylle of Romance. De Nederlandse ruiters maakten deze rubriek een vuist richting hun internationale concurrenten.

Duitser Christian Kukuk was met Nice van ’t Zorgvliet (v. Emerald) de enige die zich in de top zeven kon mengen. Jeroen Dubbeldam bezette op Trezeguet de vijfde plek, vóór Hessel Hoekstra met Comthago VDL (v. Comme Il Faut) en Frank Schuttert op Luckey SR Z (v. L’Arc de Triomphe). Marcus Ehning stuurde Flower Girl (v. Hickstead) naar de achtste plek en bleef zo Annelies Vorsselmans op Ubrisco (v. Uriko) voor. De snelste vierfouter van de barrage was Sophie Hinners. Op Vittorio 8 (v. Valentino) stelde zij nipt een top-10 klassering veilig.

Duitse amazones hebben de overhand in 3* 1.45m

De Manestream Prijs viel in handen van Duitse amazone Jörne Sprehe. Landgenoot Sophie Hinners zat haar dicht op de hielen, net als Eric ten Cate die met de derde plaats de beste Nederlander van de rubriek was. De top drie van de 3* 1.45m Medium Tour finishte binnen een marge van nog geen halve seconde van elkaar. Jörne Sprehe draaide de twaalfjarige Hickstead White (v. Hickstead) als snelste foutloos door de tweede fase van het parcours.

De Duitse amazone vertelt dat ze dit haar paard heel gemakkelijk afging: “Hoe het voelde? Moeiteloos. Hickstead White sprong heel fijn en ik wilde gewoon een goed rondje rijden. Ik had helemaal niet door dat ik zo snel was. Heel leuk. Ik ben ook blij dat ik hier mag rijden. Het is mijn laatste tussenstop voordat ik met deze paarden in Aken aan start kom.”

Volle 1,40m rubriek verrassend voor Nasouh Kayali

De dag werd afgetrapt met een volle 1,40m rubriek die werd verreden over twee fasen. De overwinning ging hier enigzins verrassend naar Nasouh Kayali (de nummer 719 van de wereldranglijst) met de twaalfjarige merrie Milona van het Speienhof (v. Chopard VDB Z). De Duitse Jörne Sprehe had met de Stakkato Gold-dochter Starlinda een kleine seconde meer nodig om aan de finish te komen en werd tweede.

Daarachter volgt een heel rijtje Nederlanders waarvan Daan Van Geel het beste resultaat noteerde. Hij reed Kahlua-Carmen F-One USA) naar de derde plaats. Als eerste buiten het podium vinden we Elize Van de Mheen met Kilimanjaro (v. Eldorado van de Zeshoek) gevolgd door Meike Zwartjens met Twindam Z (v. Twister de la Pomme) op plaats vijf. Ook Berber Dijkman, Pam Nieuwenhuis, Gerwilmer Ton en Ester Damman-Blekkink wisten zich in de top tien te rijden.

Bron: Horses.nl/ Persbericht