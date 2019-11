Braziliaans spektakel op Jumping de Achterhoek

Thiago Ribas da Costa heet de vuurvreter uit Brazilië die in Vragender barrageles gaf. Naar België gekomen op twintigjarige leeftijd en inmiddels een eigen stal in Limburg. Terug naar zijn geboorteland gaat hij niet meer, want hij leeft voor de paardensport en jaagt zijn droom na: rijden op het hoogste niveau. Dat hij op een level lager een gevaarlijke concurrent is, bewees hij donderdag- en vrijdagavond door op Jumping de Achterhoek beide 1.45m proeven te winnen met verschillende paarden.

Voor de 1.45m Big Tour zag parcoursbouwer Henk Linders en zijn assistenten dertien ruiters terugkomen voor de barrage en daarin gebeurde van alles om aan de leidende tijd te komen. Johannes Ehning, die nog niet één editie van Jumping de Achterhoek miste, reed als eerste de meest ideale bochten op C-Jay 3 (v. Carthago) maar liet de kwaliteitsvolle schimmel ook een paar extra galopsprongen maken. Thiago Ribas da Costa (36) haalde zijn voet nergens van het gaf af en dook 3,05 seconden onder de tijd met Kassandra van ’t Heike (v. Epleasure van ’t Heike).

IJdele Formule 1-pogingen om de eerste prijs van 6.250 euro van Gerco Schröder en Japanner Eiken Sato strandden in een weigering. Willem Greve kwam met Gogo (v. Zirocco Blue) stil te vallen in de haarpinbocht na de Rabobank dubbelsprong, maar werd toch nog knap tweede op twee seconden afstand. De Babberichse Bart Bles volgde als derde met galopmachine Gin D (v. Clinton), voor het Belgisch talent Thibeau Spits op Classic Touch DH (v. Casall).

Veel vraag naar

Ribas da Costa won al veel, vorige week nog kleine én grote Grand Prix in Peelbergen, maar geniet elke keer opnieuw van een zege. “Kassandra rijd ik al vanaf haar vierde jaar, dus we weten exact wat we aan elkaar hebben. Anderhalf jaar terug verkocht ik de helft aan een partner in Peru om haar langer aan te kunnen houden voor mij. Er is inmiddels enorm vraag naar en het begint best spannend te worden. In het begin vroegen mensen zich misschien af of ze vermogen genoeg heeft, maar ze wordt elke dag beter en beter. Haar mentaliteit is echt geweldig. Hoe sneller ik rijd, hoe harder ze van de plank afspringt.”

Toppaard

Makkelijk was het in het begin niet om de energie van de vosmerrie in toom te krijgen. “Ze had echt veel werk nodig en toen ze acht jaar was reden we vooral heel veel rubrieken op 1.30m niveau. Pas afgelopen jaar is ze hoger gaan lopen en heeft ze veel vertrouwen gekregen. Ze heeft ongelooflijke resultaten behaald en zo kan ik na afloop de rekening van het concours weer betalen. Ik zou graag meer internationaal willen rijden, maar het is erg moeilijk om een sponsor te vinden die een paard voor je wil aanhouden. Ik moet het zelf ook van de handel hebben, anders houd ik mijn stal niet draaiende. Als Kassandra er volgend jaar nog is, dan weet ik zeker dat ze het allerhoogste werk gaat springen. Zo niet, dan heeft iemand anders er echt een toppaard aan.”

Remco Been

Ook Remco Been heeft een goed weekend. Na zijn derde prijs de dag ervoor met Balou van het Molenhof Z (v. Berlin) won hij vrijdag de 1.40m Horse Power Factory Prijs. Lars Kersten werd hier tweede op Kaddee van de Knuffel (v. Cassini II). De Duitser Lars Volmer, die regelmatig op Paardensportcentrum Lichtenvoorde rijdt, won de 1.35m rubriek. Lennard de Boer, Steven Veldhuis en Lars Kersten vulden de topvier aan.

De GMB-finale voor vierjarige springpaarden, voor het tweede jaar op rij georganiseerd op Jumping de Achterhoek, werd vrijdagmiddag gewonnen door Wezenberg’s Panama van het Roosakker (v. Echo van ’t Spieveld) van Bennie Wezenberg uit IJsselmuiden. Willem Greve en Johannes Ehning beloonden de merrie onder Miranda Spronk met een 8,8 en 9,0.

Programma

Op zaterdag staan er drie internationale rubrieken op het programma, waaronder de 1.45m Medium Tour finale vanaf 19.00 uur. Voor die tijd worden vanaf 15.30 uur de GMB-finales voor vijf- tot en met zevenjarige springpaarden verreden. Er is een kindermiddag van 13.30 tot 17.00 uur en een feestavond met DJ en saxofonist om het concours tot in de late uurtjes af te sluiten.

Klik hier voor meer informatie

Bron: Persbericht Wendy Scholten