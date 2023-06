Britt Schaper klasse apart in 1,40 Rotterdam

Het was Oranje boven vandaag in de laatste rubriek van CHIO Rotterdam. In het 1,40 direct op tijd was de Nederlandse amazone Britt Schaper met Guidam Sohn the Second Z (v. Guidam Sohn) een klasse apart en landgenote Yoni van Santvoort mocht met Esprit (v. Sir Scandic) de tweede prijs in ontvangst nemen.