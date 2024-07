CH De Wolden: Marriët Smit-Hoekstra voert Nederlandse top drie aan

Het hoofdnummer van de zaterdagavond op CH De Wolden, een 1,40m met barrage, kende een geheel Nederlandse top drie, aangevoerd door Marriët Smit-Hoekstra. Met For Chacco TN (v. For Pleasure) verwees ze Jur Vrieling naar de tweede plaats, Bert-Jan Zuidema volgde op drie. "Dit is van nature een heel snel paard en daarom gun ik hem deze overwinning ook zo", reageerde de winnares na afloop.

In het basisparcours hielden tien van de bijna vijftig deelnemers alle balken in de lepels. Negen daarvan gingen de strijd met elkaar aan in de barrage. Al Nami opende de barrage met een foutloze ronde in 44,91 seconden en daarna gingen bij Smit-Hoekstra alle remmen los. Met For Chacco TN ging ze er bij de start als een speer vandoor en hield de snelheid er goed in. Met korte wendingen liet ze de concurrentie zien dat ze vol voor de overwinning ging. Met 40,54 zette ze de time to beat neer.

Vrieling en Zuidema

Bert-Jan Zuidema gaf in het begin ook alles, maar kwam met Lambiek (v. Durango VDL) uiteindelijk meer dan drie seconden tekort om een bedreiging voor Smit-Hoekstra te vormen. Jur Vrieling verloor met Eurofighter EP (v. Warrant) wat tijd in de wending naar de voorlaatste hindernis en kwam uit op 42,38 seconden. Niet genoeg om Smit-Hoekstra te kloppen, maar wel om Zuidema naar de derde plaats te verwijzen.

Uitslag.

