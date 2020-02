Da Costa springt het dak eraf, Van Grunsven beste Nederlander

In de Horse Service International Prix over 1.45m vlogen de oh’s en de ah’s in het rond gedurende de barrage rit van Thiago Ribas da Costa. De Braziliaanse snelheidsduivel liet abnormaal veel durf zien én dat zijn paard Kinky van ’t Heike blind op hem vertrouwd. “Het was nu ik erop terugkijk was het misschien wel een beetje te gek”, vertelt Thiago met een lach.

In de hoofdproef van de zaterdag, gebouwd door Frank Rothenberger en zijn team, geraakten ondanks een relatief hoge moeilijkheidsgraad in de basisomloop nog 20 van de 81 combinaties in de barrage. Daarin reed de in Ysselsteyn woonachtige Braziliaan een ‘dood of de gladiolen’-rit waarin zijn lef en de power van zijn tienjarige Epleaser van ’t Heike- merrie beloond werd met een uitzinnig applaus, rankingpunten, een knappe som prijzengeld en een Longines horloge.

‘Ze geeft me alles’

“Het risico dat ik vandaag nam is misschien niet helemaal verantwoord, maar je ziet wel dat dit paard en ik echt één zijn. Ze geeft me alles wat ze heeft. In een woord geweldig!”, reageert Thaigo die de ogenschijnlijk snelle tijd van Duits topruiter Hans-Dieter Dreher en Prinz 1293 (v. Perigueux) met 0.90 seconden verbeterde. Beide heren schoten na de dubbel voorlangs en waar Dreher ook risico incalculeerde en flink gas gaf, zette Da Costa’s paard zo enorm ver voor de laatste hindernis af dat de vlucht die het paar maakte nagenoeg een seconde minder in finishtijd opleverde.

Anti-climax

De rest van de barrage was bijna een anti-climax, daar Da Costa zijn rit onmogelijk geklopt kon worden. De nummer 23 van de Wereldranglijst, Italiaan Emanuele Gaudiano, deed met Caspar 232 (v. Berlin) een goede poging, maar bleef steken op plaats drie. Jens van Grunsven hield de eer voor Holland hoog op plaats vier. Met de vijftienjarige Doma Sue reeg de Brabander zijn slotrit mooi aan elkaar.

Hollandse heren

“Ik had al zo’n idee na Thiago zijn rit dat winnen er niet meer in zat, maar dit is ook een mooi resultaat. Ik had graag hoger geëindigd, maar goed is goed”, zegt Van Grunsven, die de lat voor zichzelf hoog legt. “Ik ben nu een tijdje fulltime als ruiter bezig en dan is het mooi wanneer ziet dat de tijd en moeite die je erin steekt op deze manier beloond wordt”. Met slechts 0.34 seconden meer op de teller finishte Lars Kersten met Kaddee van de Knuffel (v. Cassinni II) als vijfde.

Bron: persbericht