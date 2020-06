David Will pakt overwinning met KWPN’er Diego

In Duitsland zijn de nationale wedstrijden, die sinds kort weer zijn toegestaan, goed bezet nu de internationale wedstrijdkalender vanwege de coronapandemie leeg is. Dat gold ook voor de 'Late entry' in Wipperführt, waar ruim vijftig combinaties zich voor de hoofdrubriek hadden opgegeven en David Will er met de KWPN'er Diego (v. Colman) met de overwinning vandoor ging.

Het was pas de tweede keer dat het duo gezamenlijk uitkwam op wedstrijd. Hun eerste wedstrijd was in maart net voordat alles stil werd gelegd vanwege de corona in Oliva. Dat debuut leverde al een vijfde plek en een overwinning op in twee 1,40m-rubrieken en vandaag voegde Will daar een zege aan toe in een 1,50m-rubriek met de twaalfjarige schimmel.

Top drie

Richard Vogel eindigde op de tweede plaats met Floyo VDL (v. Baltic VDL) en Frederick Troschke maakte met Can Win (v. Canabis) de top drie compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl