Delestre wint accumulator-proef in Parijs; Smolders en Van der Vleuten foutloos

Petra Trommelen
Harrie Smolders met Estrello Eh Z Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

In Parijs wisten tien van de 27 combinaties de accumulator-proef over 1,50 m. foutloos én op tijd te voltooien, goed voor de maximale 65 punten. Onder deze tien waren ook Harrie Smolders met Estrello EH Z (v. Emerald) en Maikel van der Vleuten met de Cardento-zoon Jesther. Beide ruiters hielden het tempo beheerst en konden na een foutloze rit tevreden terugkijken op hun prestaties.

