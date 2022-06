Hans-Dieter Dreher wint 100.000 euro Speed Derby CSIO5* St. Gallen

Als een van de laatste starters in een veld van 41 deelnemers was het Hans-Dieter Dreher die met Vestmalle Des Cotis (v.Baloubet du Rouet) roet in het eten strooide van Marcus Ehning met Calanda 42 (v.Calido I) die tot dan toe geruime tijd aan de leiding had gestaan in de Speed Derby in het Zwitserse Sankt Gallen. De derde plaats was voor Gregory Whatelet met Berline Du Maillet Z (v.Berlin).

Jur Vrieling kreeg met Chabada De L’Esques (v.Quebracho Semilly) een fout waardoor hij net buiten de prijzen op plaats 14 eindigde. Hetzelfde resultaat was er voor Sanne Thijssen die Grand Blanc De Villa D’Arto (v.Otangelo) met een iets te korte laatste galopsprong bij de tripple bar reed waardoor ze een fout op de achterste paal kreeg en 18e werd.

Jur Vrieling slaapt

Op dit moment is de kans groot dat Vrieling onbereikbaar is omdat hij ligt te slapen wegens een ernstig slaaptekort de afgelopen 36 uur. Gisterenavond gaf hij nog acte de presénce op het concours in Cannes, is daarna direct in de auto gestapt voor een rit van 800 km naar Sankt Gallen waar hij vroeg in de morgen aankwam en bijna direct door kon naar het concoursterrein om daar Long John Silver 3 (v.Lasino) in een 1.50m parcours te rijden om die nog een paar sprongen in de benen te laten krijgen voor de belangrijke landenwedstrijd van morgen. Ook dat is het leven van een springruiter.



