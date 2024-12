Enkel tijdfouten voor Van der Vleuten en Kentucky Tms Z in 1,50m La Coruña

In het 1,50 m. direct op tijd, de rubriek voorafgaand aan de Grote Prijs van La Coruña, eindigde Maikel van der Vleuten en de KWPN-goedgekeurde hengst Kentucky Tms Z (v. Kannan) met drie strafpunten voor tijd op een zevende plaats. De winst ging naar Robert Whitaker en de BWP-hengst Gentlemen vh Veldhof (v. Quite Easy I).

Leopold van Asten zag in het zadel van de negenjarige merrie VDL groep Kiara één balk naar beneden vallen. Als één van de snelste vierfouters eindigden ze op de elfde plaats. Gisteren was er in een tabel A 1,50 m.-proef ook al een negende plaats na een foutloze ronde.

Uitslag

Bron: Horses.nl