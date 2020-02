Epaillard, Laghouag en Dilasser maken Frans feestje in Bordeaux

Gisteren stonden alle rubrieken in Bordeaux in het teken van de Franse overwinningen. Julien Epaillard won de avondrubriek over 1,50 meter met Queeletta (v. Quality) en daarna volgde landgenoot Karim Florent Laghouag als winnaar van de indoor-cross. In de middag was er al een overwinning voor Marc Dilasser in het zadel van de KWPN'er Cliffton Belesbat (v. Clinton).

Dilasser stuurde het fokproduct van M.H.P.R. Dohmen uit Susteren naar de winnende tijd 55,14 seconden. De top drie in deze rubriek over 1,40 meter compleet gemaakt door zijn landgenoten Benoit Cernin en Felicie Bertrand.

Epaillard aan kop

In de CSI5* om de Wereldbeker kwam op naam van Julien Epaillard in het zadel van Queeletta. Een maand geleden was het duo al tweede in de Wereldbekerwedstrijd van Basel. Nu was Epaillard zijn concurrenten de baas door te finishen in 63,61 seconden.

Ruim twee seconden langzamer was Marlon Modolo Zanotelli in het zadel van Icarus (v. Douglas). De top drie werd compleet gemaakt door Marcus Ehning met Comme Il Faut (v. Cornet Obolensky).

Indoor cross

Als afsluiting van de tweede dag op CSI Bordeaux werd de Indoor cross verreden. De Fransen waren opnieuw de beste in deze rubriek. Karim Florent Laghouag legde met zijn routinier Punch de l’Esques het parcours zonder fouten af in 108,56 seconden. Ook zijn landgenoot Luc Chateau was met een eveneens zeventienjarige routinier Propriano de l’Ebat sterk van start in de indoorcross. Een score van 1,2 strafpunten in een tijd van 115,03 seconden was genoeg voor de tweede plaats. Rodolphe Scherer werd derde met Todd de Suzan.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl