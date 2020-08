Felix Haßmann wint Big Tour Riesenbeck

De Duitse ruiters zijn goed in vorm op het terrein van Riesenbeck International. De Jumping Jam van 13-16 augustus is van start en vandaag stond de 1.45m Big Tour op het programma. Felix Haßmann was de concurrentie te snel af en ging er vandoor met de winst.

Haßmann en de Holsteiner-hengst Cayenne WZ (Claudio x Ramirado) lieten maar liefst 110 combinaties achter zich door een foutloze ronde neer te zetten in een tijd van 67.76 seconden. Frederick Troschke moest in landgenoot Haßmann zijn meerdere erkennen. De ruiter slaagde er met zijn Stoeterij Lewitz-gefokte Can Win (Canabis z x Grand Step) niet in om de snelste tijd te verbeteren en moest met 68.15 seconden zich genoegen doen met de tweede plek. Het podium werd compleet gemaakt door de Amerikaanse Chloe Reid en de Lord Pezi-zoon Luis P (mv. Cheenook) die de finish foutloos bereikte in een tijd van 68.16 seconden.

Ehning op plaats vijf en zes

Op eigen bodem deed David Will ook goede zaken. De ruiter belande in een tijd van 68.22 seconden net naast het podium met de Carrico-nakomeling Carasina HD (mv. Cassini I). De geroutineerde Marcus Ehning was ook vorm met zowel de hengst Stargold (Stakkato Gold x Lord Weingard) als Calanda 42 (Calido I x Chasseur I). Ehning eindigde met beide paarden foutloos op plaats vijf en zes.

Uitslag

Bron: Horsesnl