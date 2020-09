Gaudiano wint met afstand in Grimaud

Vanmiddag was Emanuele Gaudiano iedereen te snel af in de CSI5*-rubriek over 1.45m in Grimaud. Met de 11-jarige merrie Carlotta (v. Chaccomo) kwam hij foutloos over de finishlijn in 60,53 seconden. Gaudiano liet Rodrigo Giesteira Almeida op ruime afstand achter zich.