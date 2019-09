Gregory Cottard stuurt Grand Prix-paard Régate d’Aure met pensioen

Régate d'Aure, het paard dat sinds 2014 de trouwe partner van Gregory Cottard in de wedstrijdring was, wordt teruggetrokken uit de springsport. De 14-jarige merrie met wie hij deel uitmaakte van het Franse team en onder ander de Nations Cup won, gaat met pensioen en zal alleen nog worden ingezet voor de fokkerij.



Samen met Pépyt’ des Elfs (Landsturm B x Quappa) en Urhelia Lutterbach (Helios de la Cour II x Emilion) is Régate d’Aure (Robin II Z x Drakkar des Hutins) een van de merries die Gregory Cottard in de springsport op de kaart zette. De nu veertienjarige merrie werd opgeleid door Mathieu Oxeant, Paul Meslin en Franck Douville waarna ze onder het zadel kwam van Gregory Cottard. Samen wonnen ze de zilveren medaille op het Franse Pro Elite Kampioenschap van 2017, vier jaar na zijn overwinning met zijn andere toppaard Pépyt’ des Elfs.

Lid van het Franse team

Régate d’Aure is de dochter van Robin II Z, die onder Marie-Caroline Besins op het hoogste niveau van de springsport meedraaide. Ze wonnen maar liefst twaalf internationale wedstrijden, waaronder twee CSI2* Grand Prix en de CSI5* op de Longines Masters van Parijs. In september 2017 werd het duo door Philippe Guerdat, toen nog bondscoach van het Franse team, gekozen om de Franse kleuren te verdedigen tijdens de CSIO 5* Nations Cup in Gijón. Met slechts één fout in de tweede manche droegen ze daarmee bij aan de overwinning van “Les Bleus” naast Nicolas Delmotte op Ilex VP, Kevin Staut met For Joy van’t Zorgvliet HDC en Edward Levy met Sirius Black.

Régate d’Aure gaat nu genieten van een welverdiend pensioen en krijgt een nieuw leven, die van fokmerrie.

