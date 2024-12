Gregory Wathelets Nevados S uit de sport

Er komt een einde aan de sportieve carrière van Nevados S (Calvados Z x Romualdo), waarmee Gregory Wathelet uiterst succesvol was in de internationale sport en bijdroeg aan Belgisch teamgoud op het EK van 2019 in Rotterdam. De 16-jarige hengst neemt eind van deze maand op Jumping Mechelen afscheid en mag genieten van zijn sportieve pensioen.

De bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst Nevados S werd vanaf 2015 door Gregory Wathelet uitgebracht in de internationale sport en sprong in dat jaar op het WK Jonge Springpaarden naar de wereldtitel bij zevenjarigen.

EK, WK en OS

Op het hoogste niveau nam de combinatie nam deel aan drie internationale kampioenschappen: het EK van 2019 in Rotterdam, het WK van 2022 in Herning en de Olympische Spelen van 2021 in Tokio. In Rotterdam was er teamgoud en in Tokio Olympisch teambrons. Verder sprong de schimmelhengst onder Wathelet twee Nations Cup-finales (2019 en 2021). Verder boekte het duo een hele rits aan individuele successen.

Laatste ereronde

“Ook al is Nevados aan de vooravond van zijn zeventiende verjaardag nog in goede vorm en wil hij nog steeds, het is nu tijd om afscheid te nemen van de sport en ten volle te genieten van zijn welverdiende pensioen. Niets is beter dan afscheid nemen op het prachtige Jumping van Mechelen eind december. Het wordt een laatste ereronde met veel emotie”, aldus Gregory Wathelet.

