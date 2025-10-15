Jesther naar Maikel van der Vleuten: ‘Hij is me altijd opgevallen’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Jesther naar Maikel van der Vleuten: ‘Hij is me altijd opgevallen’ featured image
Bas Moerings met Jesther Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Bas Moerings vormt niet langer een combinatie met Jesther (Cardento x Guidam). De elfjarige GP-hengst is verkocht en nieuwe ruiter is Maikel van der Vleuten. De topruiter heeft zijn nieuwe troef nu twee weken op stal staan en is lovend over de hengst. “Ik ben er blij mee”, vertelt Van der Vleuten die het wedstrijddebuut ook al heeft gepland.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like