Koen Westendorp deelt zege Puissance CSI Ommen

Hoe hoog kan een paard springen? Hoger dan heel veel mensen denken. Zelfs voor Koen Westendorp was het een verrassing dat zijn paard met zoveel gemak over de Puissance muur van 2,15 m vloog op CSI Ommen. Het dak ging eraf. Duizenden toeschouwers waren door het dolle. De speaker jutte ze nog wat extra op, de Hollandse hits knalden over het terrein en werden uit volle borst meegezonden. De paarden kregen er vleugels van, want er waren er nog twee die over die gigantische muur foutloos bleven op vrijdagavond. De drie winnende ruiters ontvingen elk 2.167 euro.

Is het Puissance springen tegenwoordig nog wel zo populair? Het publiek op CSI Ommen vindt in elk geval van wel. Ze pakten zich massaal samen rond de ring om de dertien ruiters aan te moedigen in de Van Triest Veevoeders Prijs. Zo had de pas 15-jarige Wesley ter Harmsel ook veel fans. Hij sprong foutloos over de muur van 1,80 m en 1,90m. In de slotronde op een hoogte van 2,15 m bleven drie van de vier paarden foutloos: Larry (v. Lordanos) met Koen Westendorp, Pico (v. Chekhov) met de Ier Alexander Butler en Take a Last Chance van de Braembeier-H (v. President) met de Ier Nano Healy. Dat ze niet alleen hoog kunnen springen, bewezen ze in de ereronde op full speed.

Unieke sfeer

“Ja, wat een avond”, blikt Koen Westendorp terug. De springruiters, werkzaam bij Bart Haselbekke, zal er nog wel een paar keer aan terugdenken. “Ik denk dat er nergens in Nederland een concours is met zoveel sfeer en zoveel mensen. Dat heb ik alleen nog maar in Ommen gezien. Er is niet alleen paardenvolk, er komen ook veel mensen van buitenaf. Voor mezelf was het best afwachten hoe het zou gaan. We weten dat Larry hoog kan springen, maar hoe hij het zou doen in het donker met kunstlicht en zoveel mensen… Dat is niet te trainen”, lacht hij. “Ik start hem zelf landelijk op 1,30 m niveau en hij heeft nu een paar keer 1,35 m gesprongen. Dat is wel wat anders dan dit.”

Geluk hebben

Om te oefenen sprong Koen Westendorp afgelopen maandag een keer de muur. “Maar niet zo hoog. Je moet een beetje geluk hebben op de avond zelf. Twee jaar geleden sprong ik ook 2,15 m met een ander paard, maar schoof een blok eraf en werd ik tweede. Als dat nu was gebeurd had ik het ook niet erg gevonden. Als je op zo’n muur afrijdt, is het enige wat je denkt: Ik wil er over! Als dat lukt ben je al blij, ongeacht of het foutloos is of niet. Ja, het is een speciale rubriek, maar ik denk niet dat de paarden ervan te lijden hebben. Als ze niet willen, doen ze het niet en ga je meteen de ring uit. Ze hoeven dit ook niet elke week te doen.”

Maar liefst drie winnaars in het Puissance springen op CSI Ommen. Koen Westendorp en de Ieren Alexander Butler en Nano Healy. Foto: FotoTrailer

1,50 m Championat

De deelnemers aan de Grote Prijs-kwalificatie, het 1,50 m Championat van Ommen powered by Boehringer Ingelheim, mochten ook al rekenen op veel toeschouwers. Na de barrage met acht ruiters ging de 25-jarige Matt Garrigan uit Dublin op HHS Seattle (v. Pacino) met de eerste prijs van 6.375 euro er vandoor. “Een goede concoursruiter, die gaat nog wel meer in de sport doen”, keek Wim Schröder tevreden toe. De Ier werkt voor de BWG Stables en is in een jaar tijd van plaats 2881 naar 805 gestegen op de wereldranking voor springruiters.

BWG ruiter Matt Garrigan won met HHS Seattle het 1,50 m Championat van Ommen. Foto: FotoTrailer

Uitslag 1,50 m

Uitslag Puissance

Bron: Persbericht