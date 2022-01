Leopold van Asten en Maikel van der Vleuten oppermachtig in 1,40m-rubriek Opglabbeek

De eerste 1,40-rubrieken van de zondag in Opglabbeek zijn gewonnen door Leopold van Asten en Maikel van der Vleuten. In de eerste groep was Leopold van Asten niet te kloppen. De Nederlandse springruiter zadelde de twaalfjarige VDL Groep Falco (v. Clearway). Het duo bleef in het twee fasen special parcours foutloos en noteerde de snelste tijd van 28,23 seconden. In de tweede groep was het Maikel van der Vleuten die er met de winst vandoor ging. Van der Vleuten rekende in het parcours op de schimmelmerrie Snoes (v. Clarimo), het succesvolle duo bleef foutloos en zette de klok stil in 28,43 seconden.

De tweede plaatst in de eerste groep was voor Wilm Vermeir. De Belgische ruiter zat in het zadel van de hengst Enola Gay Of Two Notes (v. Emerald van ’t Ruytershof) en raakte het hout niet aan. Het paar passeerde de finishlijn in een tijd van 28,73 seconden. Het podium van groep 1 werd gecompleteerd door Gregory Wathelet en de merrie Melia de Regor (v. Elvis ter Putte). Het duo liet alle balken liggen en noteerde een tijd van 29,39 seconden.

Tweede groep

In de tweede groep ging de tweede plaatst naar de Duitse ruiter Tim Hoster en Carisma Can Fly (v. Chalet), de combinatie reed zonder fouten over de finishlijn in een tijd van 29,37 seconden. Op de derde plaats mocht thuisruiter Jerome Schmidt zich opstellen. De Belgische ruiter rekende in de proef op de bruine ruin Caillou (v. Cancara), de combinatie bleef foutloos en zette de klok stil in 29,78 seconden.

Vijfde plaats Van der Vleuten

Maikel van der Vleuten had in deze proef twee ijzers in het vuur. Namelijk ook de hengst Idrigill van de Groote Kamps (v. Kannnan GFE). De combinatie reed een foutloze ronde in een tijd van 30,35 seconden, wat goed was voor de vijfde plaats.

Succesvol weekend voor Van der Vleuten en Snoes

Waar Maikel van der Vleuten vandaag naar de overwinning reed met Snoes, reed het duo donderdag naar de derde plaatst in het 1.40m, en was er gister ook een derde plaatst in het 1.35m

