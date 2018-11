Lisa Nooren op podium in Opglabbeek, Stefanie Heins en Frank Schuttert bij de beste zeven

Lisa Nooren behaalde in Opglabbeek in de CSI3* 1,45m proef van vanmiddag een topklassering. Nooren moest enkel de Belg Olivier Philippaerts voor zich dulden op het podium. Stefanie Heins en Frank Schuttert reden zich in het klassiek met barrage ook bij de prijzen.

In het klassiek met barrage bereikten maar liefst 29 combinaties de barrage. Olivier Philippaerts was iedereen te snel af. Met H&M Ikker (v. Ogano Sitte) reed de ruiter supersonisch snel rond in 38,67 seconden en trok daarmee de overwinning naar zich toe.

Nooren op twee

Als één na laatste starter deed Lisa Nooren met VDL Groep Centora de Wallyro (v.Dobel’s Cento) een goede poging de overwinning voor Philippaerts weg te kapen. Nooren kwam echter net te kort met haar 38,92 seconden en moest net achter de Belg plaatsnemen. Stefanie Heins finishte in 40,39 seconden met Silverado (v.Orlando) en mocht als vijfde opstellen. Frank Schuttert en Silbermond (v.Stakkato Gold) eindigden op een zevende plaats met een tijd van 41,31 seconden.

Bron: Horses.nl