Mans Thijssen vijfde met Joviality in Grand Prix Peelbergen

Vandaag stond in Kronenberg het hoofdnummer van het 2* concours op het programma, een 1.45m Grand Prix met barrage. Mans Thijssen wist zich als enige Nederlander voor deze barrage te kwalificeren. Uit een deelnemersveld van 72 combinaties verschenen er dan ook maar zes in de barrage. Thijssen reed de Warrant-zoon Joviality met één balk naar een verdienstelijke vijfde plaats.

Alleen de top drie wist in de barrage eveneens foutloos te blijven. Snelste amazone was Jenny Krogsaeter, die in het zadel van de hengst Laurier (v.Zirocco Blue VDL) een tijd van 37,77 seconden op het scorebord noteerde. Harry Charles reed de Zangersheide goedgekeurde hengst Sherlock (v.Bisquet Balou vd Mispelaere) naar een tweede plaats (38,50 seconden), gevolgd door de Deense Jennifer Pedersen. Zij reed de Cascadello I-zoon Catdaddy in een tijd van 38,99 seconden over de finish.

Tijdfouten

De gezette tijd in het basisparcours stond scherp, want menig ruiter verliet het parcours met tijdfouten. Daardoor verschenen verschillende Nederlandse namen (die wel een foutloze ronde reden) dan ook niet in de barrage, zoals Willem Greve, Monique van den Broek, Teddy van de Rijt, Hendrik-Jan Schuttert en Gerco Schröder.

Uitslag

Bron: Horses.nl