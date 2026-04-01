McCourts Premier Jumping League nog niet goedgekeurd door FEI

Rick Helmink
Premier Jumping League
De Amerikaanse miljardair Frank McCourt presenteerde afgelopen maandag zijn nieuwe concept in de springsport: de Premier Jumping League met een prijzenpot van 300 miljoen dollar in de eerste drie jaar. Gelijktijdig vond het FEI Sports Forum in Lausanne plaats. Daar meldde FEI secretaris-generaal Sabrina Ibañez in de persconferentie dat de FEI ongeveer net zoveel weet over de nieuwe tour als de journalisten en het publiek.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant