Nederlanders moeten Canadese voor zich dulden in 1,40m Kessel

Met vier combinaties onder de 28 seconden was het vanmorgen een spannende ontknoping in het 1.40m, verreden over twee-fasen, op het JMP International. Met 27,19 seconden op de teller trok de Canadese Kara Chad de overwinning na haarzelf toe in het zadel van Curraghgraigue Obos Flight (v. Obos Quality 004). Dennis van den Brink kwam met de Zirocco Blue VDL-zoon Jignipes Eickenrode met 27,25 seconden net te kort.

Van den Brink werd op de voet gevolgd door Henk van de Pol, die met de elfjarige merrie No Fathers Girl (v. Verde Gaio) weer een sterke ronde liet zien. Hij kwam in 27,34 seconden over de finish. Net genoeg om de derde plaats op te eisen voor Gerco Schröder, die met de dertienjarige merrie Galanda (v. Lexicon) een tijd van 27,87 seconden noteerde.

Uitslag

Bron: Horses.nl