Nederlandse springruiters geplaatst voor halve finale EEF Nations Cup

De springruiters van TeamNL hebben zich vrijdagavond in Bratislava geplaatst voor de halve finale van de EEF Longines Nations Cup series. Dankzij de overwinning in Mannheim en de vijfde plaats in Bratislava heeft Nederland de competitie in de centrale regio gewonnen.

Willem Greve en Highway M TN en Leopold van Asten met VDL Groep Iron Z tekenden ieder voor een foutloze ronde in het grote stadion waar onder kunstlicht werd gesprongen in de hoofdstad van Slowakije, dat derde werd in de wedstrijd. De Ieren wonnen met de Zwitsers op de tweede plaats.

Eerste omloop: zevende plaats

TeamNL begon goed met een foutloos resultaat van Willem Greve en Highway M TN, die ook in het winnende team van Mannheim zaten. Met de 4 strafpunten van Leopold van Asten met VDL Groep Iron Z en Patrick Lemmen met James Blond kwam het team onder leiding van bondscoach Vincent Voorn op de zevende plaats na de eerste omloop.

Vijfde plaats

In de tweede steeg team Oranje naar plaats 5 dankzij de foutloze ronde van Van Asten met zijn goed springende schimmel, die ook op het NK in Deurne indruk had gemaakt. Mans Thijssen (20) en Hello hadden in beide omlopen het streepresultaat. Duitsland en Denemarken zakten in het klassement achter Nederland.

Koplopers in de competitie

Dankzij de vijfde plaats heeft Nederland de competitie van twee wedstrijden in regio Centraal met 160 punten winnend afgesloten .

De Ieren, die in regio West zijn ingedeeld, wonnen de wedstrijd in Bratislava met slechts vier strafpunten.

Naast Nederland hebben Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk en Slowakije zich geplaatst voor de halve finale.

Finale laatste weekend van juni

De halve finale tussen de beste vijf landen (totaal 10) van de regio´s zuid en centraal is van 29 juni tot en met 2 juli in het Oostenrijkse Ebreichsdorf. De halve finale van de regio´s west en noord is een week eerder in Deauville (Frankrijk). De top 5 van de halve finales plaatst zich voor finale van de finale van de EEF Longines Nations Cup series in Warschau (14 – 17 september).

Klik hier voor de volledige uitslag van de EEF Longines Nations Cup Bratislava

Bron: KNHS