Nick Nanning vierde op EK junioren: ‘Balen maar wel tevreden’

Nick Nanning en Bandia zijn op het EK Junioren in Oliva net naast het podium geëindigd. Na de zilveren teammedaille keert Nick terug naar Dalfsen met de vierde plaats in het individuele klassement “Balen. Maar ik kijk wel heel tevreden terug op dit kampioenschap”, zegt Nick. Thijmen Vos sloot het kampioenschap af op een mooie 17e plaats.

Nick Nanning is net buiten de medailles gevallen op zijn eerste EK voor junioren. De geweldig springende Bandia maakte haar enige springfout van het Europees kampioenschap in de eerste finale ronde. Ze tikte net op de achterste balk, de oxer van de insprong van de driesprong. Daarmee zakte Nick van de tweede naar de zesde plaats. “Ik denk dat dat echt een pechfoutje was”, kijkt Nick terug.

Superieur foutloos

In de tweede ronde deden Nick en Bandia wat ze de eerste dagen deden, superieur foutloos rijden. Daarmee werden ze afhankelijk van de concurrenten. Alleen de Ieren Tom Wachman en Francis Derwin maakten een fout en daarmee eindigde Nick net naast het podium op plaats vier. “Er kon nog van alles gebeuren. Ik hield wel iets hoop, maar ook niet te veel want dan wordt het alleen maar zuurder als het geen medaille wordt. Het is balen deze vierde plaats. Maar ik mag wel zeggen dat ik een heel goed kampioenschap heb gehad. Met de zilveren teammedaille en de vierde plaats kijk ik wel heel tevreden terug.” Over zijn merrie Bandia niets dan lof. “Ik ben super trots op haar. Ze heeft gewoon super gesprongen. Maar een foutje over vijf parcoursen. Dat is heel goed.”

Fenomenaal gereden

“Helaas net geen medaille. Ik had het Nick gegund”, vertelt bondscoach Edwin Hoogenraat. “Nick heeft fenomenaal gereden. Hij is pas 15 jaar en dit was zijn allereerste EK. Het moet ook echt meezitten. De fout in de eerste ronde is er een waar je als ruiter niets aan kunt doen. Ik denk dat Nick heel tevreden kan zijn. De paarden die voor hem en Bandia op het podium stonden zijn ook fenomenen. Die hebben het ook verdiend.”

Thijmen Vos

I’ve Got the Key van Thijmen Vos maakte pas op de een na laatste hindernis in de eerste finaleronde zijn eerste foutje van het kampioenschap. Daarmee viel Thijmen terug naar de dertiende plaats. In de tweede ronde kwamen daar ook nog een spring- en een tijdfout bij waarmee ze op 17 eindigden. Helaas, maar wat een goed kampioenschap reden ze. Dat is dan ook beloond met de zilveren teammedaille.

Milan Morssinkhof

Die neemt Milan Morssinkhof ook meer terug naar Hierden. Nadat Checkpoint Chacco in de eerste finaleronde twee springfouten maakte, besloot Milan zich terug te trekken voor de laatste omloop van het EK.

Goud, zilver en brons

De Fin Jone Illi won verrassend en verdiend de titel met de dertienjarige KWPN-merrie Eolita L. De merrie sprong alle vijf EK-parcoursen foutloos. Na teamgoud pakten de Belgische amazones Aurelia Guisson en Evelyne Putters individueel zilver en brons.

Bron: KNHS