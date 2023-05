Niels Tacken en Pim Mulder in top vijf 1,45m Kronenberg

In de CSIO3* 1,45m direct op tijd in Kronenberg zijn twee Nederlanders in de top vijf geëindigd. Niels Tacken leverde de beste prestatie, hij stuurde Alexia Z (v. Andiamo Z) naar de tweede plaats, Pim Mulder werd vijfde met I am a Rebel S (v. Numero Uno).

Tacken en de vijftienjarige Alexia Z reden hun parcours foutloos in 62,67. Met die tijd waren ze twee seconden langzamer dan Przemyslaw Konopacki en Expression’quill (v. Un Dollar de Blondel). De Poolse ruiter had met Vasco (v. Van Helsing) nog een tweede ijzer in het vuur en werd met hem achtste in 0/65,86. Pim Mulder mocht de vijfde prijs in ontvangst komen nemen. Met I am a Rebel S klokte hij een tijd van 63,51.

Bron: Horses.nl